Адама Кадырова наградили медалью «25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный"»

Сына главы Чечни — 17-летнего Адама Кадырова наградили памятной юбилейной медалью «25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный"». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В честь юбилея подразделения на территории подразделения прошло торжественное построение.

На мероприятии также присутствовала делегация из Белоруссии, представлявшая ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Во главе делегации — командир отряда, полковник милиции Николай Максимович, которому также вручили памятную медаль.

В 15 лет Адам Кадыров стал самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. В начале апреля этого года Адама Кадырова также назначили куратором регионального отделения МВД России. С 23 апреля сын главы Чечни также занимает пост секретаря Совета безопасности республики.