Адам Кадыров назначен секретарем Совбеза Чечни

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил третий пост — секретаря Совета безопасности республики. Информацию опубликовали на официальном сайте органа. При этом точная дата назначения не указана. С июля 2024 года пост занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впервые секретарем Совбеза Адама Кадырова представили в Telegram-канале еще 21 апреля. В нем сказано, что по его личному поручению заместители провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника ГУ МЧС России по ЧР Ризваном Залаевым.

Первую должность Адам Кадыров получил в 15 лет, став самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. Его статус зафиксирован в Книге рекордов России. А в начале апреля этого года Адама Кадырова назначили куратором регионального отделения МВД России.

Многочисленные награды и свои первые должности Адам Кадыров начал получать вскоре после избиения в сентябре 2023 года в следственном изоляторе журналиста Никиты Журавеля. Он осужден на 14 лет за госизмену. На тот момент Никита Журавель обвинялся в сожжении Корана. Видео с избиением глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале и написал, что гордится сыном.

Екатерина Отрашкевич