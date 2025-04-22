Цена контракта

Вечером в понедельник, 21 апреля, в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу бывшего заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Его обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). На первом заседании было зачитано обвинительное заключение, однако господин Кушнарев отказался выразить к нему отношение, заявив, что его позиция будет раскрыта в ходе судебного следствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подпись под фото: Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Подпись под фото: Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора – министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Заседание началось на четыре часа позже заявленного времени из-за проблем с доставкой подсудимого из СИЗО и продолжалось до позднего вечера.

В начале слушания сторона защиты попросила удалить из зала прессу и слушателей. Не найдя достаточных оснований для закрытия процесса, суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката. После этого судья передал слово прокурору, который зачитал обвинительное заключение.

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Он, по версии следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Предприниматель, возглавляющий компанию, обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске у него дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без соответствующего разрешения.

Виталий Кушнарев отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению. Он заявил, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».

После этого суд приступил к рассмотрению ходатайства гособвинителя о продлении экс-чиновнику меры пресечения.

Защита попросила выпустить Виталия Кушнарева из СИЗО под домашний арест, уверяя, что он не сможет оказать давление на свидетелей, показания которых уже есть в материалах дела, и не станет скрываться без документов, которые у него забрали. Однако суд продлил действующую меру до 3 октября.

Прокурор также ходатайствовал о продлении ареста на имущество бывшего зумгубернатора, его супруги и сына, включая автомобиль стоимостью более 10 млн руб., различные жилые и нежилые строения, земельные участки для возможной оплаты штрафов и компенсаций по делу. В перерыве супруга подсудимого покинула здание суда, а сын попросил дать ему время для подготовки к выступлению по обозначенному вопросу. Рассмотрение ходатайства отложено до следующего заседания по делу бывшего главы областного минтранса. Оно назначено на 5 мая.

Кристина Федичкина