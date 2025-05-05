Арест на имущество семьи экс-главы донского минтраса Кушнарева продлили до 3 октября

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону перенес на 12 мая рассмотрение уголовного дела о получении взятки и хранении оружия, возбужденного в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области – министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего в зале суда.

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«В ходе заседания в понедельник суд продлил арест на имущество семьи экс-замгубернатора», – пишет издание.

По данным правоохранителей, общая стоимость арестованной Басманным судом Москвы недвижимости, принадлежащей семье экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, превышает 276,5 млн руб. В числе арестованного имущества – мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, Land Cruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, а также земельные участки.

Суд постановил ходатайство гособвинителя удовлетворить и продлить арест на имущество семьи Виталия Кушнарева до 3 октября 2025 года, уточнил ТАСС.

По данным информагентства, сегодня в ходе заседания прокурор, оглашая материалы уголовного дела, сообщил о том, что Виталий Кушнарев при задержании с поличным заявил, что деньги от руководителя компании «Т-Транс» получил для помощи ФК «Ростов».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). Он, по версии следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.

Судебный процесс над бывшим главой областного минтранса начался в Железнодорожном райсуде Ростова 21 апреля.

Владимир Андреев