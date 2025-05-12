В качестве ответной меры на отзыв разрешения на работу генконсульства РФ в Кракове Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«(Москва.— "Ъ") ответит, конечно»,— сказал господин Грушко ТАСС.

Генконсульство РФ в Кракове должны закрыть до 30 июня. Глава МИД Польши Радослав Сикорский называл причиной «доказанное участие спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марвильской». В мае 2024 года в торговом центре Marywilska 44 почти полностью сгорели 1400 магазинов и предприятий. Никто из посетителей и работников не пострадал.

Екатерина Отрашкевич