МИД Польши назвал крайнюю дату закрытия генконсульства РФ в Кракове

Генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш после встречи в польском МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Генерального консульства России в Кракове

Фото: Генконсульство России в Кракове Здание Генерального консульства России в Кракове

Фото: Генконсульство России в Кракове

«Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года»,— сказал журналистам Андрей Ордаш, покинув здание польского внешнеполитического ведомства. В польском МИДе ему вручили извещение о закрытии консульства РФ в Кракове.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил это решение наличием у Варшавы доказательств причастности РФ к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «адекватный ответ» на «неадекватные шаги» польских властей.

Лусине Баласян