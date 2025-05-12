Рябков обсудил с послом Турции взаимодействие Москвы и Анкары

Замглавы МИД России Сергей Рябков сегодня, 12 мая, провел встречу с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. Стороны обменялись мнениями по региональной и международной повестке. Также господа Рябков и Бильгич обсудили взаимодействие России и Турции в многосторонних механизмах, сообщает МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Сергей Рябков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Встреча прошла в конструктивном ключе»,— говорится в заявлении.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться, идет интенсивный диалог на рабочем и экспертном уровне. В последний раз президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган созванивались 11 мая, они обсудили возможность проведения в Стамбуле российско-украинских переговоров. В феврале 2025 года Анкару посетил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».