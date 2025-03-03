Кремль рассказал о состоянии российско-турецких отношений

Россия и Турция поддерживают диалог и на рабочем, и на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не согласился, что отношения между двумя странами охладели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Здесь я не могу с вами согласиться, отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться, идет интенсивный диалог»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он добавил, что «при необходимости будут контакты и на высшем уровне».

В последний раз президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган созванивались 3 декабря 2024 года, они обсудили ситуацию в Сирии. Встречались они в октябре на саммите БРИКС в Казани. Тогда господа Путин и Эрдоган затронули двусторонние отношения в сфере торговли, энергетики, промышленного производства и строительства.

В конце февраля 2025-го Турцию с рабочим визитом посетила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она рассказала, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал Владимира Путина «большим другом» и пригласил его вновь посетить республику. В том же месяце в Анкаре побывал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».