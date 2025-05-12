Посольство РФ в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин был замечен на снимках, сделанных на приуроченном ко Дню Победы мероприятии в столице Алжира. Фотографии с церемонии возложения венка на военном кладбище Дели Ибрагим опубликованы в Telegram-канале посольства России в этом африканском государстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Алжире Алексей Соломатин, военный атташе посольства, руководитель группы российских военных специалистов в Алжире и дипломаты посольства возлагают венок к могиле советского солдата

Фото: Посольство России в Алжире Посол России в Алжире Алексей Соломатин, военный атташе посольства, руководитель группы российских военных специалистов в Алжире и дипломаты посольства возлагают венок к могиле советского солдата

Фото: Посольство России в Алжире

Имя генерала Суровикина в сообщении не фигурирует, но он назван по должности — «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На фотографии видно, как изрядно похудевший бывший главком воздушно-космических сил РФ совместно с военным атташе посольства Владимиром Цукановым идет во главе группы сотрудников российского диппредставительства к могиле «советского солдата И. Остапченко».

В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что Сергей Суровикин находится в Африке и работает военным советником. А в сентябре 2023-го источник «Ъ» в окружении военачальника сообщал, что генерал Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России и его могут назначить на должность, связанную с «работой в восточном направлении».

Сергей Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после вооруженного мятежа, который был организован под предводительством главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года. Минобороны официально не сообщало об отставке генерала, однако в сентябре упоминания о нем пропали с сайта оборонного ведомства.

Дмитрий Сотак