В Госдуме ответили, где сейчас генерал Суровикин

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин находится в Африке, заявил «Газете.ру» член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он работает там военным советником, утверждает господин Соболев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Суровикин в Алжире в 2023 году

Фото: Коммерсантъ Сергей Суровикин в Алжире в 2023 году

Фото: Коммерсантъ

Депутат не уточнил, в какой стране находится господин Суровикин. В 2023 году источник «Ъ» в окружении военачальника говорил, что господин Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Источник тогда отмечал, что генерала армии могут назначить на должность, связанную с «работой в восточном направлении». Позже, в мае 2024 года, о том, что господин Суровикин находится в Африке, сообщили другие СМИ.

Генерал армии Сергей Суровикин с марта по декабрь 2017 года был командующим группировкой вооруженных сил РФ в Сирии. 8 октября 2022 года его назначили командующим Объединенной группировкой российских войск в военной операции на Украине. В январе президент России Владимир Путин назначил командующим начальника Генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, сделав господина Суровикина его заместителем.

Господин Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после вооруженного мятежа, который был организован под предводительством главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года. Минобороны официально не сообщало об отставке, однако в сентябре упоминания генерала пропали с сайта оборонного ведомства.