ЦБ: вероятность повышения ключевой ставки сохраняется

В Центробанке сообщили, что пока преждевременно делать выводы об устойчивости и скорости снижения инфляционного давления. Ключевая ставка осталась на уровне 21%, следует из резюме регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в 4к24, и в 1к25 положительный разрыв выпуска начал снижаться»,— говорится в отчете ЦБ.

В ЦБ считают, что проинфляционные факторы по-прежнему преобладают над дезинфляционными. При этом большинство участников заседания согласились на переход от жесткого к нейтральному сигналу. Это значит, что ключевая ставка останется на уровне 21%, но в дальнейшем может быть как снижена, так и повышена.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор перейдет к снижению ключевой ставки только при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По данным регулятора, в первом квартале инфляция составила 8,3%, а в последнем квартале 2024 года — 12,9%. По итогам 2025 года ожидается снижение до уровня 7–8%. К 2026 году планируется достижение целевого показателя — 4%.

Екатерина Отрашкевич