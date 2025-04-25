Набиуллина словами «нужно больше уверенности» обозначила переход к снижению ставки

Банк России перейдет к снижению ключевой ставки, когда будет достаточно данных, подтверждающих устойчивое снижение инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Эльвира Набиуллина добавила, что сейчас наблюдается снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета. Согласно данным регулятора, в первом квартале инфляция составила 8,3%, а в последнем квартале 2024 года — 12,9%. По итогам 2025 года она ожидается на уровне 7–8%. Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%.

О других заявлениях госпожи Набиуллиной — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич