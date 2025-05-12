Экс-президента «Башнефти» объявили в розыск

Бывший президент ПАО «АНК „Башнефть“» и экс-сенатор Виктор Хорошавцев объявлен в федеральный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Разыскивается по статье УК»,— написано в карточке розыска на сайте МВД России. Кроме того, по данным «Ъ», Тверской районный суд Москвы заочно арестовал господина Хорошавцева на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему инкриминируются шесть эпизодов, а предполагаемый ущерб составляет почти 9 млрд руб.

Виктор Хорошавцев родился в 1953 году в Удмуртской АССР. С 2002-го по 2008 год был секретарем политсовета удмуртского реготделения «Единой России», с 2003-го по 2009 — был членом Совета федерации от Удмуртии. В 2009 году стал гендиректором, а в 2010 году президентом «Башнефти» (до апреля 2011 года).

Идэль Гумеров