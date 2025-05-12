Экс-главу «Башнефти» Хорошавцева обвиняют в хищении почти 9 млрд рублей

Как стало известно «Ъ», в уголовном деле бывшего президента «Башнефти» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева шесть эпизодов, а предполагаемый ущерб составляет почти 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно обвиняет господина Хорошавцева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Он был заочно арестован решением Тверского райсуда столицы в марте нынешнего года.

Сегодня защита бизнесмена и политика обжалует его арест в Мосгорсуде. Если решение об избранной мере пресечения вступит в силу, фигурант будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Алексей Соковнин