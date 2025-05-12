Чем известен бывший президент «Башнефти» Виктор Хорошавцев

12 мая бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев объявлен в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Хорошавцев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Виктор Хорошавцев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Хорошавцев Виктор Геннадьевич родился 7 февраля 1953 года в деревне Заполье Балезинского района Удмуртской АССР. В 1976 году окончил Ижевский механический институт.

После института работал на различных предприятиях Удмуртии. В 1983–1989 годах был заместителем директора автобазы «Удмуртнефтегазстроя» и главным инженером «Союзгазавтотранса». В 1992 году вместе с Валерием Бузиловым создал многопрофильный холдинг АСПЭК, возглавлял его до 1994 года. В 1995–1998 годах был председателем совета директоров Уральского трастового банка и членом совета директоров «Белкамнефти». В 1995 году был избран депутатом Госсовета Удмуртии, переизбирался в 1999 и 2003 годах. В 2000–2003 годах руководил «Белкамнефтью». В 2000 году возглавил удмуртское региональное отделение движения «Единство».

С апреля 2003 по январь 2009 года был членом Совета федерации от Удмуртии. Входил в комиссии по делам молодежи и спорту, по делам молодежи и туризму, по экономической политике, предпринимательству и собственности. Занимал пост зампреда последней с марта 2007 по январь 2008 года.

Покинул Совет федерации в феврале 2009 года в связи с назначением генеральным директором ОАО «Система-Инвест» (дочерняя структура АФК «Система»). В сентябре 2009 года стал главой «Башнефти». В июне 2011 года назначен вице-президентом АФК «Система». Оставил все должности в 2012 году.

В 2015 году стал чемпионом России по трофи-рейдам в составе команды ASPEC Motorsport.

В 2024 году Виктор Хорошавцев фигурировал в деле совладельцев ПАО «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита о хищении 8,8 млрд руб. у негосударственных пенсионных фондов, в том числе у Первого национального пенсионного фонда. Фигуранты говорили, что в 2013 году продали его и управляющую компанию «Паллада Эссет Менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру Виктору Хорошавцеву.