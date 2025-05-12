ФНС впервые раскрыла поступления от прогрессивной шкалы налогообложения

В первом квартале 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в госбюджет 37,8 млрд руб. за счет действия новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Как пишет газета «Известия», показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Тогда службе удалось собрать 27 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если в 2021–2024 годах шкала НДФЛ имела только две ступени — 13% и 15%, с начала 2025-го она дополнилась еще тремя ступенями — 18%, 20%, 22%. Уровень налогообложения распределяется сообразно доходам. Например, 15% подоходного налога платят те, кто зарабатывает в год от 5 млн до 20 млн руб., 22% — от 50 млн руб. Ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу физлица.

В пресс-службе ФНС пояснили «Известиям», что повышение доходов федерального бюджета связано не только с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, но и с повышением зарплат. По данным Росстата, фонд зарплат за январь-февраль 2025 года поднялся на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Подробнее о шкале НДФЛ — в материале «Ъ» «Богатых пересчитали по налогам».