Богатых пересчитали по налогам

Эксперты Высшей школы экономики предложили новый подход к оценке уровня доходов и расслоения в РФ — совместив данные обследования домохозяйств Росстата с информацией из налоговых деклараций от Федеральной налоговой службы (ФНС). Полученные ими результаты свидетельствуют, что доля россиян с доходом свыше 150 тыс. руб. в месяц в стране больше, а уровень неравенства, соответственно, выше, чем считалось ранее. В перспективе это может привести к переоценке необходимых масштабов перераспределения, реализуемого в РФ правительством в виде «прогрессивной» шкалы подоходного налога ради снижения неравенства, которого требуют новые «майские» указы президента к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили новые оценки доходного расслоения в РФ — по ним доля россиян с доходом выше 150 тыс. руб. в РФ может оказаться почти в два раза больше, чем считалось ранее. Также выше оказались и основные индикаторы неравенства — коэффициент Джини и индекс фондов. Россия традиционно считается страной с высоким уровнем неравенства по доходам и собственности — однако в ней, как и во многих других странах, точная оценка картины доходного расслоения затруднена из-за нехватки данных.

Обычно экономические исследователи при оценке неравенства материального положения населения опираются на два основных источника данных — опросные и административные. У каждого вида данных есть свои преимущества и недостатки. Так, например, опросные данные обычно плохо собираются среди домохозяйств с высоким уровнем дохода (люди даже в ходе анонимных опросов предпочитают не раскрывать детали своего материального положения), а административные данные, которые собирают налоговая служба и иные ведомства, обычно хуже отображают ситуацию нижних слоев доходного распределения: люди с низкими доходами в ряде случаев налоги не платят, а преследовать мелкие нарушения не имеет смысла в силу их малозначительности при высоких затратах.

Чтобы получить более точную картину распределения доходов населения, сотрудник Центра экономических измерений и статистики ВШЭ Сергей Кузин и глава того же подразделения Александр Суринов (возглавлявший Росстат в 2009–2018 годах) предложили способ их совместить.

Они скорректировали данные из Выборочного наблюдения доходов населения (ВНДН) Росстата с помощью информации от ФНС, заменив значения индивидуального денежного дохода в верхней части доходного распределения в данных ВНДН на усредненные значения дохода из налоговых деклараций за 2022 год.

В результате оценка доли населения, чей трудовой доход превышает 150 тыс. руб. в месяц, заметно увеличилась. Так, с учетом только данных ВНДН доля россиян с доходом 150–200 тыс. руб. составляла 0,5% населения, а с доходом свыше 200 тыс. руб.— 0,3%. При пересчете с учетом информации от ФНС первая выросла до 1,1% населения, а вторая — до 0,5%. При этом оценка численности группы с доходом 100–150 тыс. руб., напротив, сократилась (с 2,3% до 1,8%), что свидетельствует о том, что оценка людей именно с таким уровнем доходов была некорректной с учетом только данных Росстата.

Оценки для большинства населения — получающих до 40 тыс., 40–60 тыс. и 60–80 тыс. руб.— при корректировке не изменились (66%, 18% и 8% россиян соответственно).

Пересчет не мог не затронуть и основные индикаторы доходного неравенства. Так, модельный коэффициент Джини для РФ при использовании данных ФНС вырос с 0,34 до 0,36, коэффициент фондов (отношение средних доходов в самом богатом и самом бедном дециле) — с 9,1 до 9,9. Эксперты также привели примеры своих расчетов, выраженных в конкретных цифрах для конкретных регионов. Так, в Москве при перерасчете с учетом данных ФНС показатель доходов среди 1% наиболее богатых жителей вырос с 285 тыс. до 356 тыс. руб., то есть почти на 20%. В других регионах, впрочем, эффект был не таким существенным — там аналогичный показатель вырос с 115 тыс. до 128 тыс. руб., то есть на 11%.

Расчеты экспертов ВШЭ, даже с учетом того что опираются на данные 2022 года и абсолютные цифры дохода, наглядно демонстрируют недооценку уровня богатства населения РФ — и ретроспективно подтверждают целесообразность перехода к прогрессивной шкале налогообложения, которая начнет действовать после 2025 года. Впрочем, оценки ожидаемого объема дополнительных доходов могут опять же оказаться консервативнее, чем реальные показатели,— и в этом случае в 2027–2028 годах правительство сможет предложить населению дополнительные инструменты перераспределения, учитывающие эти средства. К 2030 году, напомним, оно, согласно «майским указам» Владимира Путина, должно добиться в стране сокращения уровня неравенства (см. “Ъ” от 8 мая).

Анастасия Мануйлова