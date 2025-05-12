Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit в первом квартале выросла на 20%

За первый квартал 2025 года чистая прибыль итальянской группы UniCredit от бизнеса, связанного с Россией, составила €256 млн. В годовом выражении рост составил 20,1%, следует из отчетности (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суммарные доходы за квартал увеличились на 29,3%, до €366 млн. Процентные доходы снизились на 4,5%, до €191 млн. Резервы под потери по ссудам по сравнению с прошлым годом упали на 65,8%, до €13 млн.

В целом чистая прибыль Unicredit за отчетный период выросла на 8,3%, до €2,8 млрд. Выручка увеличилась на 2,8% год к году, до €6,55 млрд, чистая операционная прибыль — на 4,6%, до €4,145 млрд. Чистый процентный доход сократился на 2,9%, до €3,473 млрд.

В феврале глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что прекращение боевых действий на Украине позволит группе покинуть Россию «на более привлекательных условиях». По его словам, с 2022 года банк неоднократно пытался уйти с российского рынка, но этому мешали санкции. Teuters сообщало, что власти Италии могут потребовать от UniCredit покинуть Россию в рамках сделки по поглощению группы Banco BPM.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «UniCredit указали на его место».