IBM и Google обещают квантовый прорыв в борьбе со старением

На конференции в Калифорнии IBM и Google представили квантовые технологии, способные ускорить разработку лекарств и раскрыть природу старения. Квантовые компьютеры обеих компаний уже моделируют молекулы и анализируют белковые взаимодействия, открывая путь к новым методам лечения возрастных заболеваний.

IBM продемонстрировала систему с 433 кубитами, пригодную для фармацевтических задач, а Google — алгоритм, анализирующий процессы старения клеток. За счет суперпозиции кубитов квантовые машины обрабатывают сложнейшие биологические данные, моделируя ДНК, белки и химические реакции на атомном уровне.

Хотя разработчики и не заявляют, что они смогли «победить смерть», исследователи уверены: квантовые технологии помогут продлить активное долголетие. В ближайшие 10–20 лет ученые ожидают перехода к персонализированному лечению, разработанному с помощью квантовых вычислений.

Евгений Федуненко