Треть россиян не хотят регистрировать отношения с партнером

Как показал опрос социологической группы Russian Field, 34% россиян, состоящих в романтических отношениях, не намерены вступать в брак. 89% из тех, кто состоит в браке или в незарегистрированных отношениях, не планируют в ближайший год заводить детей.

Russian Field опросила более 1,6 тыс. россиян-респондентов об их отношении к вопросу вступления в брак и планирования семьи. Среди респондентов 52% состоят в браке, 15% — в незарегистрированных отношениях, 33% одиноки.

Согласно результатам опроса (есть у «Ъ»), из тех, кто находится в отношениях, 22% планируют свадьбу в ближайший год. 37% респондентов не намерены заключать брак в ближайшее время, а 34% совсем не хотят вступать в брак. При этом женщины, состоящие в отношениях, чаще мужчин отказываются от заключения брака.

Среди респондентов, состоящих в браке или отношениях, 58% воспитывают детей. 10% планируют рождение ребенка. Такие планы чаще присущи людям младше 44 лет, с высшим образованием и семейным доходом выше 80 тыс. руб. ежемесячно.

Подробности — в материале «Ъ» «В отношениях обнаружили брак».