В отношениях обнаружили брак

Целых 34% россиян, состоящих сейчас в романтических отношениях, не планируют переходить к следующему этапу и вступать в брак. А 89% из тех, кто состоит в браке или в незарегистрированных отношениях, не намерены в ближайший год заводить детей. Таковы результаты опроса социологической группы Russian Field. Эксперты отмечают, что на такое поведение граждан влияют не только экономические факторы и ощущение нестабильности, но и постепенная эволюция института брака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Социологическая группа Russian Field опросила более 1,6 тыс. россиян-респондентов об их отношении к вопросу вступления в брак и планирования семьи. Среди респондентов 52% состоят в браке, 15% находятся в незарегистрированных отношениях, а 33% одиноки. Причем в браке чаще состоят мужчины и люди в возрасте от 30 до 59 лет. Молодежь до 30 лет чаще находится в незарегистрированных отношениях. А среди женщин и пожилых людей больше тех, кто не состоит ни в браке, ни в отношениях. Из тех, кто находится в отношениях, 22% планируют свадьбу в ближайший год. Однако 37% не планируют заключать брак в ближайшее время, а 34% не хотят вступать в брак вовсе. При этом женщины, находящиеся в отношениях, чаще мужчин говорят, что не планируют заключать брак.

Среди респондентов, состоящих в браке или отношениях, 58% воспитывают детей. Из них 23% воспитывают одного ребенка, 23% — двух детей, 12% — трех и более. Многодетных больше среди жителей малых городов и респондентов с доходами от 40 тыс. руб. на семью.

89% россиян, состоящих в браке или отношениях, не планируют заводить детей в ближайший год. Еще 10% планируют рождение ребенка, а 1% готовятся к усыновлению. Планы завести ребенка чаще встречаются у людей младше 44 лет, с высшим образованием и семейным доходом выше 80 тыс. руб. в месяц.

Кандидат психологических наук, доктор философии Игорь Ниесов отмечает, что желание вступать в брак и иметь детей напрямую связано с экономическими, психологическими и ценностными факторами. «Сегодня минимум два из трех факторов работают против улучшения демографического положения России,— рассуждает он.— С точки зрения экономики высокий уровень инфляции и рост цен на товары остаются серьезной проблемой и препятствием в желании заводить семью и детей. А политические события, санкции против России и общая нестабильность не добавляют уверенности в завтрашнем дне». В результате получается ситуация, когда ценность семьи остается для россиян важной, но экономический фактор и ощущение нестабильности перекрывают ее, говорит господин Ниесов.

Клинический психолог компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина указывает, что отношение к браку за минувшие несколько десятилетий изменилось. Еще 20–30 лет назад брак был единственным возможным вариантом серьезных отношений между мужчиной и женщиной. Но с двухтысячных годов базовые общественные принципы стали меняться: сейчас и мужчина, и женщина могут жить с партнером без регистрации брака, и социум их не осудит, поясняет психолог. Более того, женщины стремятся в отличие от своих бабушек и матерей «пожить для себя». А от мужчин уже не требуется соответствовать социальному заказу «дом, дерево, ребенок». «Поскольку значимых выгод от вступления в брак уже нет, то каждый взрослый человек задается вопросом: "А зачем мне это, как это улучшит жизнь и что это даст или отнимет?" И выбор не в пользу брака, а все чаще — в пользу работы»,— говорит госпожа Толстухина. В качестве примера влияния социальных обстоятельств на общественные устои она приводит фактическую недоступность ипотеки в последнее время: «Зачем играть свадьбу, если все равно не получится переехать жить отдельно от родителей? Молодежь очень прагматично подходит к вопросу своей жизни и ищет пути полегче. Это тренд новых правил социальной жизни». Впрочем, психолог подчеркивает, что всегда будет часть людей, «для которых жить вдвоем точно легче, чем в одиночестве, несмотря на недостатки брака».

Наталья Костарнова