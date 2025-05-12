Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик считает, что Россия начала военную операцию на Украине, чтобы предотвратить аналогичный конфликт на российской территории. Об этом он заявил в интервью RT. Господин Додик назвал решение Владимира Путина «дальновидным».

Президент РС напомнил о Минских соглашениях, которые он назвал «одним из многочисленных обманов». «Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — сказал Милорад Додик.

Первые Минские соглашения подписали в сентябре 2014 года, вторые Минские — в 2015 году. Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель после начала Россией полномасштабных боевых действий рассказали, что Минские соглашения позволили Украине укрепить военный потенциал.

24 февраля 2022 года господин Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Впоследствии он неоднократно говорил, что Россия не была инициатором боевых действий на Украине.