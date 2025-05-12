Президент Республики Сербской назвал проведение СВО оправданным решением
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик считает, что Россия начала военную операцию на Украине, чтобы предотвратить аналогичный конфликт на российской территории. Об этом он заявил в интервью RT. Господин Додик назвал решение Владимира Путина «дальновидным».
Президент РС напомнил о Минских соглашениях, которые он назвал «одним из многочисленных обманов». «Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — сказал Милорад Додик.
Первые Минские соглашения подписали в сентябре 2014 года, вторые Минские — в 2015 году. Бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель после начала Россией полномасштабных боевых действий рассказали, что Минские соглашения позволили Украине укрепить военный потенциал.
24 февраля 2022 года господин Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Впоследствии он неоднократно говорил, что Россия не была инициатором боевых действий на Украине.