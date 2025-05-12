Биткойн превысил $104 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance росла до $104,9 тыс. По состоянию на 7:25 мск биткойн поднимается в цене на 1,06%, до $104,3.

На прошлой неделе курс биткойна приблизился к $105 тыс. На фоне мягкой риторики ФРС США, а также торгового соглашения США с Великобританией курс цифровой валюты вырос за неделю более чем на 9%. За это же время капитализация остальных крупнейших криптовалют поднялась на 8–36%, в лидерах роста оказался Ethereum.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойнечный праздник».