Биткойнечный праздник

Впервые с января курс биткойна приблизился к уровню $105 тыс. На фоне мягкой риторики ФРС США, а также торгового соглашения США с Великобританией курс самой популярной цифровой валюты вырос за неделю более чем на 9%. За это же время капитализация остальных крупнейших криптовалют выросла на 8–36%. В лидерах роста оказался Ethereum, положительное влияние на курс которого оказало произошедшее на неделе программное обновление. Эксперты ожидают продолжения игры на повышение на фоне надежд на ослабление напряженности между США и их торговыми партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно данным Coinmarketcap.com, за неделю ведущие криптовалюты прибавили в цене 8–36%. На выходных курс биткойна впервые за более чем три месяца приблизился к уровню $105 тыс., достигнув, согласно данным CoinMarketCap.com, отметки $104,92 тыс., максимума с 31 января. К 17:00 курс откатился к отметке $104 тыс., что более чем на 9% выше значений предшествующей недели. Две трети всего роста пришлось на четверг.

Ряд других криптовалют опередил в динамике основную цифровую валюту. Так, за неделю эфир вырос в цене более чем на 36%. Его курс хотя и превысил $2,5 тыс., но вернулся лишь к уровням начала марта и не дотянул до исторического рекорда, установленного в начала ноября 2021 года, почти 49%. Котировки других популярных валют — Ripple, Binance Coin, Solana, Dogecoin, Cordano — выросли на 8–18% и вернулись к уровням конца февраля.

Очередная волна роста ведущей криптовалюты связана с итогами заседания ФРС США, которая 7 мая сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Данный диапазон удерживается с декабря 2024 года. Участников рынка, как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, особенно привлекли комментарии ее председателя Джерома Пауэлла о потенциальном влиянии тарифной политики администрации Трампа на инфляционные процессы. Как итог инвесторы стали прогнозировать возможное снижение процентных ставок уже в втором квартале 2025 года. «Более дешевые деньги традиционно повышают спрос на рисковые активы. Как итог за первые дни мая произошел чистый приток $3 млрд в спотовые BTC-ETF»,— отмечает СЕО и основатель Alpha7291 Роман Кауфман.

Дополнительный импульс дал улучшившийся геополитический фон. В минувший четверг президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Великобританией. «Общий тон "тарифных войн" заметно смягчился, и 11 мая Трамп заявил, что США и Китай договорились о полной перезагрузке отношений в результате встречи в Швейцарии, обсудив множество вопросов и достигнув соглашений по большинству из них»,— отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Как итог в мире вырос аппетит у инвесторов к риску, а также спрос на цифровые валюты.

Для опережающего роста эфира были внутренние причины. В первую очередь это крупное обновление под названием Pectra, произошедшее 7 мая. «Рынок позитивно оценил его потенциал как с точки зрения масштабируемости, так и удобства для пользователей. Среди ключевых улучшений — появление умных аккаунтов, увеличение лимита стейкинга, повышение масштабируемости благодаря увеличению количества blob-данных, а также возможность гибкой оплаты комиссий»,— отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Как итог эфир за неделю смог усилить свою роль на рынке на 1,7 процентного пункта (п. п.), до 9,1%(свыше $300 млрд). Это произошло в том числе за счет уменьшения роли биткойна на 1,5 п. п., до 62,3%($2 трлн). Общая капитализация рынка цифровых валют превысила $3,32 трлн, что на $350 млрд выше значений недельной давности.

Закрепление биткойна выше уровня $100 тыс. открыло дорогу для продолжения роста и обновления исторического максимума. Ближайшие цели, как считает Владислав Антонов, находятся на отметках $114–119 тыс., а ключевая поддержка сдвинулась на $98 500. На предстоящей неделе особое внимание инвесторы будут уделять данным по инфляции в США, которые будут опубликованы 13 мая, а также риторике Дональда Трампа. «Если переговорный процесс продолжится и будут достигнуты новые торговые соглашения, то обновление исторического максимума по биткойну станет вопросом ближайшего времени»,— считает Олег Калманович. Динамика курса эфира будет во многом зависеть от работы сети Ethereum после обновления. «Падение средней комиссии и всплеск сетевой активности могут подтолкнуть цену к $2,5–3 тыс. При сбоях в сети возможна коррекция»,— считает Роман Кауфман.

Виталий Гайдаев