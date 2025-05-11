Умер бывший глава Банка России Виктор Геращенко

В возрасте 87 лет умер экономист и финансист Виктор Геращенко. Он дважды возглавлял Госбанк СССР и еще дважды — Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Геращенко (фото 2012 года)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Виктор Геращенко (фото 2012 года)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О смерти господина Геращенко сообщила в Telegram-канале депутат Госдумы Оксана Дмитриева. «У него был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения. Уходят Титаны»,— написала она.

Ранее о смерти Виктора Геращенко писало агентство «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье экономиста. Дата и место прощания пока неизвестны.

Виктор Геращенко впервые пришел на работу в Госбанк СССР в 1960 году. В разные годы управлял отделением Московского народного банка в Сингапуре, был председателем правления банка Оst West Наndelsbank в ФРГ. Должность председателя правления Госбанка СССР он занял в сентябре 1989 года. Банк России господин Геращенко возглавлял с 1992 по 1994 год и с 1998-го по 2002-й.