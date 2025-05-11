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Чем известен Виктор Геращенко

На 88-м году жизни умер российский финансист, последний председатель Государственного банка СССР, бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

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Председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко выступает на заседании Ассоциации российских банков, 1993 год

Председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко выступает на заседании Ассоциации российских банков, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Виктор Геращенко и президент банка Китая Лю Ли (слева), 1994 год

Виктор Геращенко и президент банка Китая Лю Ли (слева), 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Пчелинцев  /  купить фото

Мэр Москвы Юрий Лужков (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращенко (в центре) во время вечера, посвященного образованию Сбербанка, 1993 год

Мэр Москвы Юрий Лужков (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращенко (в центре) во время вечера, посвященного образованию Сбербанка, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Геращенко с супругой Ниной, 1995 год

Виктор Геращенко с супругой Ниной, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Виктор Геращенко (слева) с отцом Владимиром Геращенко, 1995 год

Виктор Геращенко (слева) с отцом Владимиром Геращенко, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Виктор Геращенко на праздновании юбилея «Промстройбанка» поднимает бокал за его дальнейшее финансовое процветание, 1997 год

Виктор Геращенко на праздновании юбилея «Промстройбанка» поднимает бокал за его дальнейшее финансовое процветание, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Виктор Геращенко в кругу семьи в день своего 60-летнего юбилея, 1997 год

Виктор Геращенко в кругу семьи в день своего 60-летнего юбилея, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Геращенко в служебном автомобиле, 2000 год

Виктор Геращенко в служебном автомобиле, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Игорь Иванов (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращен на заседании правительства, 2001 год

Министр иностранных дел России Игорь Иванов (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращен на заседании правительства, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Член блока «Родина» Виктор Геращенко следит за ходом голосования в избирательном штабе, 2003 год

Член блока «Родина» Виктор Геращенко следит за ходом голосования в избирательном штабе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Виктор Геращенко раздает автографы на денежных купюрах после заседания Госдумы, на котором был рассмотрен вопрос об освобождении его от должности председателя Центробанка, 2002 год

Виктор Геращенко раздает автографы на денежных купюрах после заседания Госдумы, на котором был рассмотрен вопрос об освобождении его от должности председателя Центробанка, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель блока «Родина» Дмитрий Рогозин (слева) и член блока Виктор Геращенко (справа) на заседании Верховного суда, где рассматривалась жалоба на отказ ЦИК России зарегистрировать господина Геращенко кандидатом на пост президента, 2004 год

Сопредседатель блока «Родина» Дмитрий Рогозин (слева) и член блока Виктор Геращенко (справа) на заседании Верховного суда, где рассматривалась жалоба на отказ ЦИК России зарегистрировать господина Геращенко кандидатом на пост президента, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и депутат Госдумы Виктор Геращенко, 2004 год

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и депутат Госдумы Виктор Геращенко, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Информационный лидер», 2010 год

Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Информационный лидер», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Виктор Геращенко (слева) и президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков во время «Дня банкира 2012» в отеле «Балчуг Кемпински Москва»

Виктор Геращенко (слева) и президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков во время «Дня банкира 2012» в отеле «Балчуг Кемпински Москва»

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко, первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев и гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, 2012 год

Бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко, первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев и гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Актер и режиссер Олег Табаков (слева) и Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Большие деньги», 2013 год

Актер и режиссер Олег Табаков (слева) и Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Большие деньги», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Виктор Геращенко во время интервью, 2015 год

Виктор Геращенко во время интервью, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

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Председатель Центробанка РФ Виктор Геращенко выступает на заседании Ассоциации российских банков, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Виктор Геращенко и президент банка Китая Лю Ли (слева), 1994 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Пчелинцев  /  купить фото

Мэр Москвы Юрий Лужков (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращенко (в центре) во время вечера, посвященного образованию Сбербанка, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Геращенко с супругой Ниной, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Виктор Геращенко (слева) с отцом Владимиром Геращенко, 1995 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

Виктор Геращенко на праздновании юбилея «Промстройбанка» поднимает бокал за его дальнейшее финансовое процветание, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Виктор Геращенко в кругу семьи в день своего 60-летнего юбилея, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Виктор Геращенко в служебном автомобиле, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел России Игорь Иванов (слева) и председатель Центробанка Виктор Геращен на заседании правительства, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Член блока «Родина» Виктор Геращенко следит за ходом голосования в избирательном штабе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Виктор Геращенко раздает автографы на денежных купюрах после заседания Госдумы, на котором был рассмотрен вопрос об освобождении его от должности председателя Центробанка, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сопредседатель блока «Родина» Дмитрий Рогозин (слева) и член блока Виктор Геращенко (справа) на заседании Верховного суда, где рассматривалась жалоба на отказ ЦИК России зарегистрировать господина Геращенко кандидатом на пост президента, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и депутат Госдумы Виктор Геращенко, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Информационный лидер», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Виктор Геращенко (слева) и президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков во время «Дня банкира 2012» в отеле «Балчуг Кемпински Москва»

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Бывший председатель Центробанка Виктор Геращенко, первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев и гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Виктор Геращенко во время пресс-конференции на тему «Россия и деньги. Что ждет Россию?», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Актер и режиссер Олег Табаков (слева) и Виктор Геращенко на церемонии вручения премии «Большие деньги», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Виктор Геращенко во время интервью, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Геращенко Виктор Владимирович родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Его отец Владимир Геращенко в 1940–1944 годах был заместителем, а в 1948–1958 годах — первым зампредом правления Госбанка СССР.

В 1960 году окончил кредитный факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ). Затем по распределению работал бухгалтером в управлении иностранных операций Госбанка СССР.

В 1960 году был переведен во Внешторгбанк СССР, где последовательно занимал должности инспектора отдела в управлении иностранных операций, а также бухгалтера, инспектора, начальника отдела корреспондентских отношений со странами Европы, США и Океании в управлении валютно-кассовых операций Внешторгбанка.

В 1965–1967 годах был директором по аккредитивным и кассовым операциям, а затем — по финансовым рынкам в Московском народном банке в Лондоне.

С 1967 по 1971 год работал заместителем управляющего, управляющим отделением Московского народного банка в Бейруте. В 1972–1974 годах был заместителем начальника, а затем — начальником управления валютно-кассовых операций Внешторгбанка.

В 1974–1977 годах был председателем правления Ост-Вест Хандельсбанка (ФРГ), в 1977–1982 годах — управляющим отделением Московского народного банка в Сингапуре. В 1982-м вернулся в Москву. До 1983 года работал начальником валютного управления, в 1983–1985 годах — заместителем, первым заместителем председателя Внешторгбанка (позже — Внешэкономбанк СССР).

В августе 1989 года был утвержден председателем Государственного банка СССР. В 1991 году руководил проведением павловской денежной реформы, когда банкноты номиналом 50 и 100 руб. в течение двух дней разрешалось обменять на купюры нового образца, но на общую сумму не более 1 тыс. руб. Также запрещалось снимать крупные суммы со сберегательных книжек.

В начале 1992 года работал руководителем департамента по вопросам денежно-кредитной политики в фонде «Реформа». 17 июля 1992 года Верховный совет РФ назначил Виктора Геращенко и. о. председателя Центробанка РФ (вступил в должность на постоянной основе в ноябре 1992 года).

18 октября 1994 года Виктор Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» 11 октября 1994 года. Тогда за один день курс доллара вырос на 27,84%, с 2833 до 3926 руб. После отставки работал экономическим советником Научно-исследовательского института Банка России.

В феврале 1996 года был назначен председателем Международного московского банка (ныне Юникредит-банк), основными владельцами которого были крупные зарубежные кредитные организации.

11 сентября 1998 года по предложению премьер-министра Евгения Примакова снова был назначен на пост главы ЦБ РФ. Сменил на посту Сергея Дубинина, при котором в августе 1998 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по государственным казначейским облигациям (это привело к резкому росту курса доллара и трехкратному росту цен).

В качестве представителя ЦБ возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка, был управляющим от РФ в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.

20 марта 2002 года был освобожден от должности по собственному желанию. В апреле 2002 года — декабре 2003 года работал главным научным сотрудником НИИ Банка России.

В 2003–2004 годах — депутат Госдумы IV созыва, был избран от блока «Родина». Занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по собственности. 7 июля 2004 года депутатские полномочия Виктора Геращенко были прекращены досрочно.

В конце декабря 2003 года он был выдвинут кандидатом на выборах президента РФ от Партии российских регионов, но Центризбирком отказал ему в регистрации из-за недостаточного количества подписей избирателей.

С февраля 2004 года был одним их сопредседателей партии «Родина».

24 июня 2004 года был избран председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС, но в августе 2006 года она была объявлена банкротом и позже ликвидирована.

В мае 2007 года Виктор Геращенко заявил, что планирует баллотироваться на пост президента РФ в 2008 году. Однако позднее он отказался от участия в выборах, так как не получил поддержки ни одной из политических партий.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000).

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