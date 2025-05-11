Чем известен Виктор Геращенко

На 88-м году жизни умер российский финансист, последний председатель Государственного банка СССР, бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Геращенко Виктор Владимирович родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Его отец Владимир Геращенко в 1940–1944 годах был заместителем, а в 1948–1958 годах — первым зампредом правления Госбанка СССР.

В 1960 году окончил кредитный факультет Московского финансового института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ). Затем по распределению работал бухгалтером в управлении иностранных операций Госбанка СССР.

В 1960 году был переведен во Внешторгбанк СССР, где последовательно занимал должности инспектора отдела в управлении иностранных операций, а также бухгалтера, инспектора, начальника отдела корреспондентских отношений со странами Европы, США и Океании в управлении валютно-кассовых операций Внешторгбанка.

В 1965–1967 годах был директором по аккредитивным и кассовым операциям, а затем — по финансовым рынкам в Московском народном банке в Лондоне.

С 1967 по 1971 год работал заместителем управляющего, управляющим отделением Московского народного банка в Бейруте. В 1972–1974 годах был заместителем начальника, а затем — начальником управления валютно-кассовых операций Внешторгбанка.

В 1974–1977 годах был председателем правления Ост-Вест Хандельсбанка (ФРГ), в 1977–1982 годах — управляющим отделением Московского народного банка в Сингапуре. В 1982-м вернулся в Москву. До 1983 года работал начальником валютного управления, в 1983–1985 годах — заместителем, первым заместителем председателя Внешторгбанка (позже — Внешэкономбанк СССР).

В августе 1989 года был утвержден председателем Государственного банка СССР. В 1991 году руководил проведением павловской денежной реформы, когда банкноты номиналом 50 и 100 руб. в течение двух дней разрешалось обменять на купюры нового образца, но на общую сумму не более 1 тыс. руб. Также запрещалось снимать крупные суммы со сберегательных книжек.

В начале 1992 года работал руководителем департамента по вопросам денежно-кредитной политики в фонде «Реформа». 17 июля 1992 года Верховный совет РФ назначил Виктора Геращенко и. о. председателя Центробанка РФ (вступил в должность на постоянной основе в ноябре 1992 года).

18 октября 1994 года Виктор Геращенко был отправлен в отставку после «черного вторника» 11 октября 1994 года. Тогда за один день курс доллара вырос на 27,84%, с 2833 до 3926 руб. После отставки работал экономическим советником Научно-исследовательского института Банка России.

В феврале 1996 года был назначен председателем Международного московского банка (ныне Юникредит-банк), основными владельцами которого были крупные зарубежные кредитные организации.

11 сентября 1998 года по предложению премьер-министра Евгения Примакова снова был назначен на пост главы ЦБ РФ. Сменил на посту Сергея Дубинина, при котором в августе 1998 года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по государственным казначейским облигациям (это привело к резкому росту курса доллара и трехкратному росту цен).

В качестве представителя ЦБ возглавлял наблюдательные советы Внешторгбанка и Сбербанка, был управляющим от РФ в Международном валютном фонде и Европейском банке реконструкции и развития.

20 марта 2002 года был освобожден от должности по собственному желанию. В апреле 2002 года — декабре 2003 года работал главным научным сотрудником НИИ Банка России.

В 2003–2004 годах — депутат Госдумы IV созыва, был избран от блока «Родина». Занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по собственности. 7 июля 2004 года депутатские полномочия Виктора Геращенко были прекращены досрочно.

В конце декабря 2003 года он был выдвинут кандидатом на выборах президента РФ от Партии российских регионов, но Центризбирком отказал ему в регистрации из-за недостаточного количества подписей избирателей.

С февраля 2004 года был одним их сопредседателей партии «Родина».

24 июня 2004 года был избран председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС, но в августе 2006 года она была объявлена банкротом и позже ликвидирована.

В мае 2007 года Виктор Геращенко заявил, что планирует баллотироваться на пост президента РФ в 2008 году. Однако позднее он отказался от участия в выборах, так как не получил поддержки ни одной из политических партий.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2000).