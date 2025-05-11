Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны немедленно согласиться на предложение Кремля о переговорах в Стамбуле. По его словам, стороны могут договориться о сделке о прекращении боевых действий на встрече в Турции.

«Президент России Путин не хочет заключить соглашение о прекращении огня с Украиной, но хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, в Стамбуле Россия и Украина как минимум «смогут определить, возможна ли сделка». В случае проблем, Европа и Соединенные Штаты будут знать о происходящем и смогут отреагировать нужным образом.

«Я начинаю сомневаться, что Украина сможет заключит сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которую невозможно было бы выиграть (даже близко!) без США»,— продолжил Дональд Трамп. Он добавил, что ее «невозможно было выиграть без участия США». Завершается публикация словами: «Проведите встречу сейчас же!».

Ранее Владимир Путин предложил властям Украины встретиться 15 мая в Стамбуле и возобновить прямые переговоры. Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком. При этом украинская сторона настаивает, чтобы боевые действия прекратились с 12 мая. К досрочному перемирию Москву призывали в том числе европейские лидеры и спецпосланник президента США Кит Келлог. По словам президента России, соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ходе переговоров.

Как мировые СМИ отреагировали на предложение Кремля — в публикации «Ъ».