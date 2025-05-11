«Предложение, которое найдет больше отклика в Белом доме, чем в офисе Зеленского»

Предложение российского президента о начале прямых мирных переговоров широко обсуждается в мире. Наблюдатели обратили внимание на время выступления Владимира Путина, посчитав, что обращался он в равной степени и к Киеву, и к Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время выступления перед представителями СМИ

Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин во время выступления перед представителями СМИ

Фото: Пресс-служба Кремля

Украина настаивает, что прекращение огня должно предшествовать предложенным Путиным мирным переговорам

Обмен заявлениями (Владимира Путина и Владимира Зеленского о прямых переговорах.— “Ъ”) стал новой волной тщательно выверенной дипломатии, призванной без серьезных уступок с обеих сторон дать надежду на продвижение к окончанию войны, чего ранее потребовал Трамп… Предложение Путина о переговорах, похоже, обставлено так, чтобы занять уступчивую позу и предотвратить растущее давление на Трампа с целью введения более жестких санкций против России.

Украина готова встретиться с Россией, но только после согласования прекращения огня

Ответ российского президента на ультиматум (ряда европейских лидеров и Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций.— “Ъ”) прозвучал в необычной форме заявления, зачитанного журналистам ночью в церемониальном зале Кремля. Его тон казался тщательно выверенным, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной игры Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавних пор была гораздо мягче с Москвой, чем с Киевом. Путин особо поблагодарил новую администрацию за ее усилия по разрешению конфликта.

Путин хочет разговаривать, чтобы ослабить Украину

Путин никогда не показывает, что реагирует на внешнее давление. Тем не менее его предложение киевскому руководству начать прямые переговоры в Стамбуле, сделанное в ночь на воскресенье… выглядит как реакция и как попытка сменить тему… Путин реагирует на приезд канцлера Германии, президента Франции, премьер-министра Великобритании и премьер-министра Польши к президенту Украины Владимиру Зеленскому в субботу, а особенно на их общение с президентом США Дональдом Трампом во время большой видеоконференции. На него Путин по-прежнему пытается повлиять, преследуя большую цель — надолго отвратить Вашингтон от военной поддержки Украины. Этой цели в… выступлении Путина… служили жалобы на Киев.

Путин подмигивает Трампу, предлагая прямые переговоры с Украиной 15 мая, а Зеленский просит его подтвердить прекращение огня с завтрашнего дня

Упрекаемый Европой и даже Соединенными Штатами в нежелании делать шаги к миру Владимир Путин выступил ночью… чтобы бросить Украине предложение провести раунд переговоров в Стамбуле. В этот раз один на один: россияне и украинцы… Отношения президента Путина с Трампом охладились из-за отсутствия прогресса в последние недели. Сидя за бело-золотым столом в Кремле, когда в США приближался прайм-тайм, Путин сделал предложение, которое найдет больше отклика в Белом доме, чем в офисе… Зеленского…

Если Путин своим предложением Украине хотел вернуть хорошее расположение Трампа, ему это явно удалось. В своем аккаунте в Truth Social Трамп приветствовал российское предложение как «потенциально великий день для России и Украины».

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик