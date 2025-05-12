Интеллекту некуда упасть

В Московском регионе практически исчерпаны предложения для крупных пользователей мощностей центров обработки данных (ЦОД). При этом стоимость размещения в столичном и ленинградском регионе за год выросла более чем на 30% и 10% соответственно. Участники рынка отмечают и рост требований к ЦОД со стороны заказчиков, в частности, к мощности для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Девелоперы же не спешат вкладываться в строительство новых площадок, ссылаясь на высокую стоимость заемных средств и продолжительный цикл окупаемости объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием агентства iKS-Consulting и оператора ЦОД 3data о ситуации на российском рынке хранения данных и строительстве центров за первый квартал 2025 года. По их данным, средняя цена на услугу colocation (аренда места для размещения IT-оборудования в ЦОД) в Москве и ближайшем Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленобласти год к году выросла на 31,4% и 10,9% и составила 146,6 тыс. руб. и 96,1 тыс. руб. соответственно. В исследовании приводится цена без учета индивидуальных скидок и НДС.

При этом, как отмечают компании, в Московском регионе практически не осталось свободного предложения для крупных заказчиков: все площадки, сданные в эксплуатацию в 2023–2024 годах, уже арендованы. Свободные мощности могут удовлетворить только розничных клиентов, то есть тех, кому нужна инфраструктура «под собственные запросы», говорят в 3data. При этом спросу на большие мощности соответствуют только объекты, сданные в начале 2025 года, например ЦОД DC N1 в Телекомплексе НТВ, и вводимые в первом полугодии 2025 года мощности IXcellerate.

Последние годы бизнес активно развивает продукты с использованием ИИ, IT-инфраструктура под такие продукты требует значительно больше электроэнергии, объясняют в компании Selectel (предоставляют IT-инфраструктуру). Это обусловлено использованием мощных графических ускорителей, а также более современных и производительных процессоров. «Для сравнения: среднее потребление одной серверной стойки с оборудованием под задачи, не связанные с ИИ, составляет 5–10 кВт. При этом стойки с оборудованием под ИИ могут потреблять до 40 кВт»,— говорит Илья Михайлов, директор направления дата-центров Selectel.

«Москва лидирует по концентрации спроса на услуги сolocation, в регионах на данный момент также повышенный спрос, что связано со зрелостью клиентов и доверием к крупным провайдерам»,— считает директор центра по работе с клиентами сегмента B2B РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») Алексей Шувалов. По его словам, формируется тенденция регионального спроса на модульные ЦОД ввиду меньших временных затрат и капитальных вложений при их строительстве. Высокая ключевая ставка снизила приток инвестиций в строительство дата-центров, при том что это строительство с большим сроком окупаемости, поэтому площадок, которые в ближайшее время будут выведены на рынок, довольно мало, признает он.

При этом, как отмечают на строительном рынке, девелоперы не спешат строить ЦОД в большом количестве. Во-первых, у объектов длительные цикл строительства и срок окупаемости, а также высокие капитальные затраты: на фоне текущей стоимости заемного финансирования это важный фактор, говорит гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Во-вторых, налицо дефицит свободных энергомощностей — подключение к электросетям в Московском регионе сложное и дорогое, как и в регионах, напоминает он.

В 2025 году спрос на мощности коммерческих ЦОД продолжит опережать предложение, считает замдиректора направления по представлению интересов корпоративных клиентов NF Group Дмитрий Белоус. Основной ввод крупных объектов в Москве заявлен только на 2026–2027 годы. Это поддерживает тренд на развитие собственных корпоративных дата-центров: клиенты все чаще рассматривают строительство собственной инфраструктуры как альтернативу аренде.

Татьяна Исакова, Дарья Андрианова