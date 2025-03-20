Стойка века

Участники рынка центров обработки данных (ЦОД) и хостинг-провайдеры разошлись в оценке эффективности новых правил проектирования и строительства ЦОДов, утвержденных Минстроем и вступивших в силу в начале марта. Часть из них прогнозируют, что рост затрат на этапе строительства составит не менее 10–15%, а увеличение сроков ввода ЦОДов в эксплуатацию рискует повысить цены на размещение данных. Другие участники рынка не видят оснований для возникновения дополнительных издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый свод правил «Здания и сооружения центров обработки данных. Правила проектирования» утвержден Минстроем 4 марта и уже вступил в силу. Как подчеркивают в самом Минстрое, документ разработан впервые и включает в себя «передовые инженерные решения и технологии, а также опыт строительства и эксплуатации ЦОДов во всех регионах нашей страны». Свод правил определяет порядок выбора участков для строительства ЦОДов, закрепляет особенности проектирования таких зданий, прокладки инженерных коммуникаций в ЦОДах и т. д.

Как отмечают участники рынка, ввод новых правил строительства таких объектов «давно назревал», однако в текущем виде правила могут привести к росту издержек при строительстве. По оценке гендиректора ГК «Смарт Инжинирс» Хусейна Плиева, рост единовременных капитальных затрат (нацеленных на повышение надежности и отказоустойчивости) может составить для компаний не менее 10–15%. Хотя в целом, по его мнению, «выполнение требований позволит повысить надежность и отказоустойчивость ЦОДов». Вместе с тем ряд требований определен довольно широко, что несет риски неоднозначной трактовки положений.

Гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин добавляет, что новые нормы затрагивают «огромное число вопросов проектирования» ЦОДов, что осложнит ввод в эксплуатацию новых объектов: «Если раньше цикл строительства ЦОДа занимал около пяти лет, то с учетом новых требований сроки могут увеличиться до семи». Это может закономерно сказаться на ценах на размещение в ЦОДах, рост может составить до 20%.

В 60-страничном документе прописаны требования к земельным участкам под объекты, зданиям и их снабжению электроэнергией и т. д.

От дополнительных комментариев в Минстрое отказались. По словам независимого консультанта по инвестиционной недвижимости Владимира Жокова, до ввода новых правил отсутствовала детализированная классификация по мощности и местоположению, теперь она введена. Также выделены технологические зоны (серверные, охлаждения, резервного электроснабжения и т. д.) и применены строгие требования к проектированию и прокладке инженерных коммуникаций.

Ужесточены требования к выбору участков, что особенно значимо для регионов с дефицитом подходящих земель, таких как Московский.

В прошлом году стоимость размещения данных в Московском регионе и Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжила расти: по итогам третьего квартала она увеличилась на 21% и 9% соответственно. Несмотря на высокий темп строительства новых ЦОДов, спрос превышает предложение, а новые объекты могут быть арендованы на 80% еще до ввода в эксплуатацию (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года).

Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ в «Яндексе», на форуме «Кибербезопасность в финансах» в феврале 2025 года: «Если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, у вас год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями».

Как отмечают в iKS-Consulting, на текущем этапе правила «ни положительно, ни отрицательно повлиять на отрасль не смогут». На объекты с уже утвержденной проектной документацией они не распространяются. На новые объекты пока применение правил носит добровольный характер. «Негативный сценарий наступит, если применение правил станет обязательным при проведении экспертизы, строительного контроля. Потребуется соответствовать избыточным требованиям»,— говорят там.

По отношению к международным стандартам строительства ЦОДов по старшим категориям (Tier III,Tier IV) новые правила в целом каких-то серьезных изменений не несут, считает технический директор РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») Алексей Забродин. «Добросовестные строители ЦОДов, которые соблюдали международные нормы и правила, дополнительных издержек не понесут»,— говорит он.

Татьяна Исакова, Дарья Андрианова