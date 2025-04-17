Перевозки по маршруту Москва — Петербург в I квартале года подешевели на 13,6%

По итогам первого квартала текущего года наиболее востребованным направлением межрегиональных перевозок в РФ стал маршрут Санкт-Петербург — Москва. Это единственное направление из топ-5 по грузопотоку, где наблюдался рост спроса: число заявок выросло на 6,3%. В обратном направлении грузы перемещались менее активно, а количество заявок снизилось на 7,1%. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики цифровой логистической платформы «Монополия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, стоимость перевозок по крупнейшим направлениям в целом по стране в январе-марте 2025 года заметно уменьшилась относительно первого квартала прошлого года. В частности, на маршруте из столицы в город на Неве перевозки подешевели на 13,6% — до 67,2 руб./км. При этом в обратном направлении было зафиксировано минимальное сокращение тарифа — на 5,2%, до 49,4 руб./км.

Трендом первого квартала 2025-го относительно четвертого квартала прошлого года стал заметный рост по некоторым межрегиональным направлениям в относительном выражении.

«Мы отмечаем рост спроса на межрегиональные перевозки: с начала года по шести направлениям, не охватывающим Москву и Санкт-Петербург, прирост составил от 108 до 178%. Мы полагаем, что такая динамика связана как с ростом популярности цифрового фрахта, так и с развитием внутренних перевозок, в том числе на фоне переноса распределительных центров маркетплейсов в регионы»,— прокомментировал приведенные показатели директор по управлению данными компании «Монополия» Александр Отрощенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге стартовал прием заявок по программе транспортировки сборных грузов.

Андрей Цедрик