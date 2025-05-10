Президент Венесуэлы Мадуро посетил Петербург
Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 мая встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Глава латиноамериканского государства прибыл в город на Неве после празднования 80-летия Победы в Москве.
Господин Беглов подчеркнул, что визит Мадуро в Петербург — большая честь. Он подчеркнул, что между городом на Неве и Каракасом есть большие перспективы сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов.
Петербург готов предложить партнерам судостроительную, машиностроительную и фармацевтическую продукцию.
Также господин Беглов добавил, что Мадуро уже посетил Пискаревское кладбище. Следом он встретится с губернатором Петербурга и посетит Эрмитаж, «Ленрезерв» и комнату Ленина в Смольном.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Беглов пообещал установить на фасадах домов таблички с именами, фамилиями и отчествами ветеранов Великой Отечественной войны.