Президент Венесуэлы Мадуро посетил Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов 10 мая встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава латиноамериканского государства прибыл в город на Неве после празднования 80-летия Победы в Москве.

Господин Беглов подчеркнул, что визит Мадуро в Петербург — большая честь. Он подчеркнул, что между городом на Неве и Каракасом есть большие перспективы сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов.

Петербург готов предложить партнерам судостроительную, машиностроительную и фармацевтическую продукцию.

Также господин Беглов добавил, что Мадуро уже посетил Пискаревское кладбище. Следом он встретится с губернатором Петербурга и посетит Эрмитаж, «Ленрезерв» и комнату Ленина в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Беглов пообещал установить на фасадах домов таблички с именами, фамилиями и отчествами ветеранов Великой Отечественной войны.

Андрей Маркелов