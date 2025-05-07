Беглов: Именные таблички с именами ветеранов ВОВ установят на домах с 7 по 9 мая

Именные таблички на фасадах домов в Петербурге, где проживают участники Великой Отечественной войны, установят с 7 по 9 мая, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам губернатора города Александра Беглова, таблички в рамках празднования 80-летия Великой Победы появятся в рамках задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным.

Все они выполнены в едином дизайне из латунного сплава. На них указаны фамилия, имя, отчество ветерана, проживающего в доме. Известно, что более 47 тыс. ветеранов и блокадников Петербурга уже получили юбилейные медали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что число ветеранов ВОВ за год сократилось в Петербурге на 7 тыс. человек. На начало мая прошлого года в Северной столице проживали 55 тыс. ветеранов.

Андрей Маркелов