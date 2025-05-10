Макрон заявил, что готов помочь началу диалога России и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости начать прямой диалог между Россией и Украиной для достижения соглашения о 30-дневном прекращении огня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1 накануне визита в Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters

«Если говорить о прекращении огня на 30 дней, то надо начинать прямые переговоры Украина—Россия. Мы готовы помочь. Но если вы не соблюдаете прекращение огня, то будут дополнительные санкции»,— подчеркнул французский лидер (цитата по ТАСС).

Вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском господин Макрон прибыл в Киев 10 мая на фоне заявлений европейских стран о планах предложить собственную инициативу о прекращении огня, схожую с американской. При этом представители США не участвуют во встречах в украинской столице.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения 30-дневного перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада.

Подробнее о процессе мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».