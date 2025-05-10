Лула да Силва высоко оценил празднование Дня Победы в Москве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве великим торжеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«День Победы отмечается во всей России. Это было великое торжество»,— заявил он на пресс-конференции по итогам визита в РФ (цитата по «РИА Новости»). Лула да Силва подчеркнул, что мир не должен допустить возрождения нацистских настроений, которые в последнее время вновь проявляются в некоторых регионах.

Он отметил необходимость сохранять память о подвиге СССР в победе над нацизмом и высказал обеспокоенность по поводу милитаризации Европы и ее союзников, включая Японию, которую охарактеризовал как «безумие». Президент Бразилии также высказался о необходимости участия всех стран Евросоюза, включая Германию и Францию, в праздновании Дня Победы в Москве.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая, чтобы принять участие в памятных мероприятиях. Накануне он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарив его за особый прием. В мероприятиях по случаю 80-летия Победы участвовало более 20 мировых лидеров.

Подробнее — в материале «Победа была за ними».