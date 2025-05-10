Житель Кемерово выстрелил из пневматики в приезжего после спора о парковке

В ночь на 9 мая в полицию позвонил 52-летний гражданин одной из закавказских республик, который сообщил, что неизвестный выстрелил в него из пневматического пистолета у дома 69 по Садовой улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что водитель Lada Granta выстрелил в уроженца одной из стран СНГ после конфликта из-за парковочного места. Пострадавший получил ушибы и ссадины, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В эту же ночь у дома 77 по набережной Фонтанки сотрудники полиции задержали стрелка, им оказался 50-летний житель Кемеровской области. Пневматический пистолет был изъят. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика на самокате на проспекте Энгельса. Подросток пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Андрей Маркелов