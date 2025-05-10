Водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика на самокате на проспекте Энгельса

Вечером 9 мая у дома 69 по проспекту Энгельса 18-летний гражданин Киргизии за рулем Mercedes C180, принадлежащего фирме, сбил на регулируемом пешеходном переходе 11-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подросток пересекал проезжую часть на самокате, в это время горел красный сигнал светофора. Школьник получил тяжелые травмы и был доставлен в детскую городскую больницу имени Раухфуса. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ГАИ задержали водителя, который сбил ребенка на Ивинской улице и скрылся с места аварии. Злоумышленника удалось задержать в городе Ломоносове.

Андрей Маркелов