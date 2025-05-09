Задержан водитель, сбивший девятилетнего ребенка на самокате на Ивинской улице

Сотрудники Госавтоинспекции по Приморскому району Санкт-Петербурга установили местонахождение и задержали водителя автомобиля, сбившего ребенка на Ивинской улице и скрывшегося с места ДТП. Задержан правонарушитель был в городе Ломоносове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк Фото: Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в отношении 53-летнего мужчины составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В настоящий момент задержанный находится в отделе внутренних дел.

«Ъ-СПб» писал, что дорожный инцидент с пострадавшим ребенком произошел в минувшее воскресенье, 4 мая, во дворе дома 19/1 по Ивинской улице. Водитель автомобиля Honda сбил 9-летнего мальчика на самокате, после чего покинул место происшествия.

Андрей Цедрик