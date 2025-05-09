Посол РФ обвинил ЕС в покушении на суверенитет Сербии

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал угрозы властей Евросоюза в адрес Белграда из-за визита президента Сербии Александра Вучича в Москву по случаю Дня Победы. Дипломат назвал их покушением на суверенитет Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ABocanHarcenko Фото: @ABocanHarcenko

«Это также попытка преуменьшить значение 9 Мая»,— приводит слова господина Боцан-Харченко пресс-служба российского посольства.

В конце апреля еврокомиссар Марта Кос заявила, что поездка сербского президента Александра Вучича в Москву на парад Победы 9 мая осложнит процесс вступления Сербии в Евросоюз. Ранее с похожим высказыванием выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Президент Сербии прилетел в Москву 7 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии явится при параде».