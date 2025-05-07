Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву, передает корреспондент ТАСС. Он прибыл в Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Самолет Александра Вучича вылетел из Белграда 7 мая, а затем приземлился в Баку. Как писали сербские СМИ, остановка в Азербайджане была необходима для дозаправки. Накануне стало известно, что Литва и Латвия закрыли воздушное пространство для перелета самолета сербского лидера в Москву.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран—кандидатов на вступление в объединение. К последним, в частности, относится Сербия. Александр Вучич говорил, что не откажется от поездки в Москву на парад Победы 9 Мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии явится при параде».

Лусине Баласян