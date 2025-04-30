В Еврокомиссии пригрозили Вучичу последствиями за визит в Москву на 9 мая

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что поездка сербского президента Александра Вучича в Москву на парад Победы 9 мая осложнит процесс вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье по итогам поездки госпожи Кос в Белград.

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Фото: Reuters Марта Кос

Фото: Reuters

«Сербия обсуждает вступление в Европейский союз, и нужно, чтобы она была заслуживающим доверия партнером и уважала наши принципы и ценности»,— сказал господин Мерсье на брифинге (трансляция велась на сайте ЕК). Он утверждает, что позицию госпожи Кос разделяют многие страны Евросоюза.

«Конечно, в Европе не относятся с симпатией к поездке в Москву, но я открыто говорю об этом со всеми»,— заявил господин Вучич после встречи с Мартой Кос (цитата по Tanjug).

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия для членов ЕС и стран—кандидатов на вступление в объединение. Президент Сербии в ответ на это заявил, что не откажется от поездки в Москву, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии примет отложенное решение».