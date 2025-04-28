Ким Чен Ын назвал священной миссией участие войск КНДР в боях в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями северокорейских военнослужащих, отправленных в Курскую область, а их участие в операции по освобождению российского региона – «священной миссией». Он также добавил, что в Пхеньяне в их честь воздвигнут памятник.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины»,– приводит слова Ким Чем Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи заявил, что завершение операции подтвердило прочное боевое содружество РФ и КНДР, отражающее «высочайший стратегический уровень союзнических и братских отношений» между народами двух стран.

Ранее КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной в рамках договора о взаимной обороне. 26 апреля участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом также сообщала представитель МИДа Мария Захарова.