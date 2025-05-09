Tamagotchi и Quake вошли во Всемирный зал славы видеоигр

Международный центр истории видеоигр при музее The Strong в Нью-Йорке включил симулятор домашнего питомца Tamagotchi и шутер Quake во Всемирный зал славы видеоигр. Также в почетный список вошли шутер GoldenEye 007 и аркада Defender.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Strong Museum / AP Фото: The Strong Museum / AP

Выпущенная в 1996 году игра Tamagotchi задала моду на цифровых питомцев и стала феноменом мобильных развлечений Quake отметили за инновационный 3D-движок и разработку основ онлайн-мультиплеера, повлиявших на развитие киберспорта и современных шутеров. Defender включили в зал славы за революционную аркадную механику, отличавшуюся высокой сложностью и динамикой, а GoldenEye 007 — за революционный геймплей и локальный мультиплеер на четырех игроков.

Проекты выставляются в рамках постоянной экспозиции «ESL Digital Worlds» на втором этаже музея The Strong. Всего в почетный список теперь включено 53 игры.

Евгений Федуненко