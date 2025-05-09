Посол США Линн Трейси решила пропустить парад Победы в Москве

Посол США в Москве Линн Трейси не пришла на парад Победы, который прошел 9 мая на Красной площади, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских политических кругах. Главы американского диппредставительства на трибунах не было, сказал собеседник агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что послу США официально направили приглашение принять участие в торжественном мероприятии. Несмотря на отсутствие Линн Трейси, на параде присутствовали несколько ветеранов из Соединенных Штатов.

В честь 80-летия Победы на Красной площади выступили более 11,5 тыс. военнослужащих РФ и других силовых ведомств, в том числе свыше 1,5 тыс. бойцов СВО. В мероприятиях приняли участие лидеры более 20 стран, среди которых были представители Белоруссии, Бразилии, Кубы, Сербии и других государств.