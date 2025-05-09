HarmonyOS от Huawei сможет заменить Windows на ПК

Китайская компания Huawei представила версию собственной операционной системы HarmonyOS для персональных компьютеров. Новая ОС выйдет 19 мая, она предназначена для замены Windows на устройствах компании и должна стать единым программным слоем для смартфонов, планшетов, умных часов и ПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

ПК-версия HarmonyOS создана на базе ядра Harmony и движка Ark, в основе платформы лежат модули ArkTS и ArkUI, единая среда DevCo для разработчиков и архитектура безопасности StarShield с криптографически защищенным хранилищем. Система полностью независима от Android и обладает строгими разрешениями на запись экрана и функцию скриншотов, а также аутентификацией по реальному имени разработчика.

При повышенном уровне приватности HarmonyOS автоматически блокирует камеру, микрофон и доступ к геоданным. Полнодисковое шифрование гарантирует, что без разблокировки экрана ни одна извлеченная флешка или HDD не позволит получить доступ к содержимому.

Евгений Федуненко