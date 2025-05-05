Румыния становится все правее

Победителем первого тура президентских выборов в Румынии стал крайне правый политик Джордже Симион. В отличие от своего единомышленника Кэлина Джорджеску, чья победа была аннулирована в декабре решением конституционного суда, Симиона сложно упрекнуть в особых симпатиях к России. Однако, как и его отстраненный единомышленник, он в равной степени выражает скепсис в отношении политики Евросоюза и помощи Украине, а также выказывает восхищение нынешней администрацией США, обещая создать внутри ЕС альянс стран «в духе MAGA» (Make America Great again).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордже Симион (на экране)

Фото: Andreea Alexandru / AP Джордже Симион (на экране)

Фото: Andreea Alexandru / AP

По данным ЦИК Румынии, глава крайне правого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион заручился в первом туре воскресных выборов без малого 41% голосов. Второй финалист голосования — мэр Бухареста Никушор Дан, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата,— остался далеко позади с примерно 21% поддержки.

«Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну»,— заявил победитель, когда подсчет голосов вступил в финальную стадию.

В огромной степени первое место Симиона стало итогом общего разочарования румын политиками мейнстрима.

Несмотря на многолетнее членство в ЕС, средний доход домохозяйств в Румынии составляет всего треть от общеевропейского уровня, а пятая часть населения работает за границей.

На фоне нерадостной экономической ситуации в стране, как и по всей Европе, заметно окрепли крайне правые настроения. Как итог — на последних парламентских выборах партии ультраправого толка, включая AUR, получили 35% мест, а крайне правый политик Кэлин Джорджеску — большинство голосов на первых президентских выборах. Они, напомним, состоялись в ноябре, но были впоследствии отменены конституционным судом на основании якобы имевшего место вмешательства России. Москва вмешательство в выборы опровергла.

Самому Джорджеску, как известно, было впоследствии запрещено вновь баллотироваться. Но протестные настроения никуда не делись, и именно Джордже Симион, набравший на ноябрьских выборах всего 14% голосов, сумел эти настроения обратить в свою пользу.

На участок для голосования 4 мая нынешний победитель пришел в компании победителя отмененного. И даже пообещал, что в случае избрания президентом во втором туре попытается дать Джорджеску какую-то руководящую роль. «Есть несколько способов, которыми, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может быть в руководстве нашей страны, и мы это используем. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром, мы можем провести внеочередные выборы или объявить референдум»,— очертил Джордже Симион возможные варианты.

В отличие от Джорджеску, 38-летний Симион критически высказывался о России и Владимире Путине.

Однако в том, что касается других внешнеполитических взглядов, у двух крайне правых политиков есть немало общего. Например, называя себя «более умеренным», чем Джорджеску, Симион вполне открыто разделяет его неприязнь к «неизбранными брюссельскими бюрократами» и выступает против помощи Украине. Незадолго до нынешнего голосования глава AUR пообещал, что в случае своей победы он непременно расскажет, «какой вклад мы внесли в военные действия на Украине в ущерб румынским детям и нашим старикам». Впрочем, нынешние власти не делали из этого секрета: Румыния подарила Украине одну батарею ПВО Patriot, обучила некоторое число украинских летчиков и обеспечила экспорт 30 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца.

Еще одним заметным штрихом внешнеполитических взглядов вероятного будущего президента Румынии стало его неприкрытое восхищение президентом США Дональдом Трампом. «Мы — партия Трампа, которая будет управлять Румынией и которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов»,— заявил Симион иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков. И даже пообещал создать в рамках ЕС альянс стран «в духе MAGA» (аббревиатура самого известного лозунга Трампа «Make America Great Again»).

Исход первого тура президентских выборов в Румынии расстроил многих в Европе. Большинство комментариев в европейских СМИ свелось к сетованиям, что пополнение рядов евроскептиков и националистически настроенных лидеров, к коим относятся премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, главой еще одной страны — члена ЕС будет иметь «потенциально сейсмические последствия для европейской политики» (так о победе Джордже Симиона отозвалось издание Politico).

18 мая в Румынии пройдет второй тур выборов, но шансов на то, что нынешний расклад изменится, крайне мало.

Согласно ряду прогнозов, с куда большей вероятностью обойти Симиона во втором туре мог бы кандидат от партий проевропейской правящей коалиции Крин Антонеску, однако он финишировал лишь третьим с 20% и вышел из гонки. От рекомендаций согражданам, за кого голосовать в финале президентских выборов, Антонеску пока воздержался. Однако, как уверяют местные политологи, большинство членов правящих партий по взглядам куда ближе к Симиону, нежели к столичному мэру Никушору Дану, популярному преимущественно среди зарубежных румынских диаспор.

Многое будет зависеть от того, в чью пользу перераспределятся 13% голосов, отданных за четвертого финалиста первого тура — экс-премьера Виктора Понта. Но и тут скорее повезет Симиону, с которым господина Понта роднят как минимум симпатии к американскому президенту.

Наталия Портякова