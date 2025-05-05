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Коммерсантъ FM
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Румыния становится все правее

Победителем первого тура президентских выборов стал Джордже Симион

Победителем первого тура президентских выборов в Румынии стал крайне правый политик Джордже Симион. В отличие от своего единомышленника Кэлина Джорджеску, чья победа была аннулирована в декабре решением конституционного суда, Симиона сложно упрекнуть в особых симпатиях к России. Однако, как и его отстраненный единомышленник, он в равной степени выражает скепсис в отношении политики Евросоюза и помощи Украине, а также выказывает восхищение нынешней администрацией США, обещая создать внутри ЕС альянс стран «в духе MAGA» (Make America Great again).

Джордже Симион (на экране)

Джордже Симион (на экране)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Джордже Симион (на экране)

Фото: Andreea Alexandru / AP

По данным ЦИК Румынии, глава крайне правого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион заручился в первом туре воскресных выборов без малого 41% голосов. Второй финалист голосования — мэр Бухареста Никушор Дан, баллотировавшийся в качестве независимого кандидата,— остался далеко позади с примерно 21% поддержки.

«Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну»,— заявил победитель, когда подсчет голосов вступил в финальную стадию.

В огромной степени первое место Симиона стало итогом общего разочарования румын политиками мейнстрима.

Несмотря на многолетнее членство в ЕС, средний доход домохозяйств в Румынии составляет всего треть от общеевропейского уровня, а пятая часть населения работает за границей.

На фоне нерадостной экономической ситуации в стране, как и по всей Европе, заметно окрепли крайне правые настроения. Как итог — на последних парламентских выборах партии ультраправого толка, включая AUR, получили 35% мест, а крайне правый политик Кэлин Джорджеску — большинство голосов на первых президентских выборах. Они, напомним, состоялись в ноябре, но были впоследствии отменены конституционным судом на основании якобы имевшего место вмешательства России. Москва вмешательство в выборы опровергла.

Самому Джорджеску, как известно, было впоследствии запрещено вновь баллотироваться. Но протестные настроения никуда не делись, и именно Джордже Симион, набравший на ноябрьских выборах всего 14% голосов, сумел эти настроения обратить в свою пользу.

На участок для голосования 4 мая нынешний победитель пришел в компании победителя отмененного. И даже пообещал, что в случае избрания президентом во втором туре попытается дать Джорджеску какую-то руководящую роль. «Есть несколько способов, которыми, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может быть в руководстве нашей страны, и мы это используем. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром, мы можем провести внеочередные выборы или объявить референдум»,— очертил Джордже Симион возможные варианты.

В отличие от Джорджеску, 38-летний Симион критически высказывался о России и Владимире Путине.

Однако в том, что касается других внешнеполитических взглядов, у двух крайне правых политиков есть немало общего. Например, называя себя «более умеренным», чем Джорджеску, Симион вполне открыто разделяет его неприязнь к «неизбранными брюссельскими бюрократами» и выступает против помощи Украине. Незадолго до нынешнего голосования глава AUR пообещал, что в случае своей победы он непременно расскажет, «какой вклад мы внесли в военные действия на Украине в ущерб румынским детям и нашим старикам». Впрочем, нынешние власти не делали из этого секрета: Румыния подарила Украине одну батарею ПВО Patriot, обучила некоторое число украинских летчиков и обеспечила экспорт 30 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца.

Мировые СМИ с опасением смотрят на итоги первого тура президентских выборов в Румынии

Еще одним заметным штрихом внешнеполитических взглядов вероятного будущего президента Румынии стало его неприкрытое восхищение президентом США Дональдом Трампом. «Мы — партия Трампа, которая будет управлять Румынией и которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов»,— заявил Симион иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков. И даже пообещал создать в рамках ЕС альянс стран «в духе MAGA» (аббревиатура самого известного лозунга Трампа «Make America Great Again»).

Исход первого тура президентских выборов в Румынии расстроил многих в Европе. Большинство комментариев в европейских СМИ свелось к сетованиям, что пополнение рядов евроскептиков и националистически настроенных лидеров, к коим относятся премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, главой еще одной страны — члена ЕС будет иметь «потенциально сейсмические последствия для европейской политики» (так о победе Джордже Симиона отозвалось издание Politico).

18 мая в Румынии пройдет второй тур выборов, но шансов на то, что нынешний расклад изменится, крайне мало.

Согласно ряду прогнозов, с куда большей вероятностью обойти Симиона во втором туре мог бы кандидат от партий проевропейской правящей коалиции Крин Антонеску, однако он финишировал лишь третьим с 20% и вышел из гонки. От рекомендаций согражданам, за кого голосовать в финале президентских выборов, Антонеску пока воздержался. Однако, как уверяют местные политологи, большинство членов правящих партий по взглядам куда ближе к Симиону, нежели к столичному мэру Никушору Дану, популярному преимущественно среди зарубежных румынских диаспор.

Многое будет зависеть от того, в чью пользу перераспределятся 13% голосов, отданных за четвертого финалиста первого тура — экс-премьера Виктора Понта. Но и тут скорее повезет Симиону, с которым господина Понта роднят как минимум симпатии к американскому президенту.

Наталия Портякова

  • Газета «Коммерсантъ» №80 от 06.05.2025, стр. 3

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