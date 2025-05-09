МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине во время чаепития

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин за чашкой чая обсудили в Москве конфликт на Украине, сообщили на сайте МИД КНР. Уточняется, что во время беседы Владимир Путин выразил готовность России начать мирные переговоры.

Уточняется, что неформальный разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина состоялся 8 мая во второй половине дня. «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения»,— говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала видео с неформальной встречи: в кадре руководители двух государств пили чай. Беседа длилась около часа.