Путин и Си Цзиньпин устроили чаепитие

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после встреч в узком и расширенном формате прошли тет-а-тет в неформальной обстановке. Пресс-служба Кремля опубликовала видео со встречи: руководители двух государств пьют чай. Беседа длилась около часа.

«В ходе вот этого так называемого чаепития будут обсуждаться все самые-самые важные, ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран и, конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы»,— говорил 6 мая на брифинге помощник президента Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 10 мая. Он поучаствует в мероприятиях, посвященных Дню Победы.