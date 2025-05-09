Трамп: встречи с Путиным в Саудовской Аравии не планируется

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Саудовскую Аравию в середине мая. Однако, не вдаваясь в детали, он отметил, что между сторонами идут «очень хорошие» переговоры.

Сегодня Дональд Трамп также призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию, пригрозив санкциями в случае нарушения договоренностей.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина «нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая». 5 мая господин Песков сообщил, что Кремль считает необходимой встречу двух президентов.

В апреле Дональд Трамп заявил, что рассчитывает «в какой-то момент» встретиться с Владимиром Путиным. Позже он уточнил, что встреча может пройти «вскоре после» его поездки на Ближний Восток — с 12 по 16 мая президент США планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.