В Кремле считают необходимой встречу Путина и Трампа

В Кремле считают, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом сегодня, 5 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в графике господина Путина нет поездки в Саудовскую Аравию в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Нет в графике такой поездки. Но такая встреча явно на слуху, мы считаем ее необходимой»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах с Дональдом Трампом во время его визита в Саудовскую Аравию в мае.

Пресс-секретарь президента отметил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо подготовить. «Это требует усилий на разных уровнях, требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном»,— сказал он.

Анастасия Домбицкая